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30 ilde sarı ve turuncu alarm: Çok kuvvetli geliyor

30 ilde sarı ve turuncu alarm: Çok kuvvetli geliyor
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AFAD, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu. 6 ilde turuncu, 24 ilde ise sarı alarm verildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

İZMİR VE MUĞLA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'ninin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın Ankara il genelinde sabah saatlerinden itibaren genellikle güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

30 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen 6 il için turuncu, 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük.

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla.

AFAD, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu. 6 ilde turuncu, 24 ilde ise sarı alarm verildi.

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Etiketler meteoroloji AFAD sağanak kuvvetli yağış
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