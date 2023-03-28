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30 özel harekat polisi Suriye'ye uğurlandı

30 özel harekat polisi Suriye'ye uğurlandı
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Polis Özel Harekat (PÖH) timi, geçici görev yapacakları Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesine böyle uğurlandı.

Kahraman emniyet güçlerimiz her koşulda, her zorlukta görevlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki uğurlama programına İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile emniyet personeli katıldı.

"Dualarımız sizlerle birlikte"
Özel harekat polislerini selamlayan Özen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Dualarımız sizlerle birlikte. Vatanımızın, devletimizin bekası için kutsal bir görev yapıyoruz. Zaman zaman annenizden, babalarınızdan, eş ve çocuklarınızdan ayrı fedakarca görev yapıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Dualar eşliğinde uğurlandılar
Kurban kesiminin ardından Barış Pınarı Harekat bölgesinde geçici görev yapacak 30 personelden oluşan PÖH timi, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Etiketler suriye barış pınarı özel harekat
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