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  3. 27 Mart 2018 11:45

300 bin dolarlık ev alana şartsız vatandaşlık

Türk vatandaşlığı için istenen 1 milyon dolarlık konut alım şartı 300 bin dolara inecek.

300 bin dolarlık ev alana şartsız vatandaşlık
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Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Mayıs ayında resmileşmesi beklenen ‘Torba Yasa’ya eklenecek madde ile yabancıların vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı 300 bin dolara indirilecek. Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Gamze Özlü, düzenlemenin sektöre ciddi katkılar sağlayacağını ve konut satışlarını artıracağını ifade etti. Bu yasanın sektörü canlandıracağına dikkati çeken Özlü “Konut satışları artacak hem Türkiye ekonomisine hem emlak sektörüne pozitif etkisi olacak. 1 milyon dolar ve üstü satışlar sektörün yüzde 2-3’ünü kapsıyor. Yani bu oran çok az, onun için satışlar da çok az. 100 bin dolar ile 300 bin dolar aralığındaki konutlar satılabiliyor” dedi.

ev alana vatandaşlık
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