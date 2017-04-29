300 bin liralık dizi çöpe gitti !

Geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Marmaris’deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu yakalanan sinema ve dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ın, bölüm başına 7 bin lira aldığı ‘Meryem’ dizisi yeniden çekilcek.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Selim Erdoğan’ın, TMC film tarafından mart ayında çekimlerine başlanılan ‘Meryem’ isimli dizide yer aldığı ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; bölüm başına 7 bin lira alan oyuncunun önemli rollerden birinde olduğu ve şirketin bu nedenle şu ana kadar çekilen 4 bölümü çöpe attığı ortaya çıktı. Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı dizide Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Serenay Aktaş ve Açelya Topaloğlu gibi ünlü oyuncular da yer alıyordu. Çekimlerine yeniden başlanacak dizi için bugüne kadar harcanan 300 bin lira da boşa gitmiş oldu.

BABA OLMA HİKAYESİ ÇOK İLGİNÇ

Selim Erdoğan'ın geçtiğimiz ay bir kızı olmuştu. Erdoğan'ın baba olma hikayesi de son derece ilginç. Sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadınla birlikte olan oyuncu, baba olduktan sonra DNA testi yaptırmış ve bebeğin kendi kızı olduğunu öğrenmişti.