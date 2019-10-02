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  3. 02 Ekim 2019 16:55

300 bin TL ödülle aranıyordu... Etkisiz hale getirildi !

Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

300 bin TL ödülle aranıyordu... Etkisiz hale getirildi !
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin Türk lirası ödülle Gri Liste'de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu teröristin 2017'de Baykan kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu da kaydedildi.

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