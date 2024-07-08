300 milyonluk vurgunda banka müdürünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de yüksek kar vaadiyle 300 milyon lira toplayan bankacı şube müdürü H.Ö.'nün (48), ifadesi ortaya çıktı. H.Ö., ''Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde yapılmıştır. Suçsuzum'' dedi.

Özel bir bankanın Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Olay dönemi Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan bir bankanın Bornova Şube Müdürü H.Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alıp değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan H.Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.’ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; H.Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, H.Ö. hakkında şikayetçi oldu.

YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen H.Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, H.Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Ekipler, H.Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden H. Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra H.Ö., psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

H.Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Ç.'in ifadesinde, "H.Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ç.'i tutukladı.

YÜKLÜ MEVDUAT SAHİPLERİ HEDEF ALINMIŞ

Polis ekipleri ayrıca döviz bürosunda, bankanın Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca H. Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Öte yandan H. Ö.'nün, özellikle bankada yüklü miktarda mevduata olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas grup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği E.Y. ve A.A.'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

'SUÇSUZUM'

Hastanede tedavisi süren H. Ö'nün, doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alınabildi. H. Ö. ifadesinde, "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum" dedi.

DHA