301 işçinin hayatını kaybettiği Soma davasında skandal karar!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dört ay önce Soma madeninin işletmecisi Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.

12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değiştirildi. Yerine eski Adalet Bakanı, eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atandı. Daire, üç eski bürokratın oylarıyla kendi kararını bozarak, 'bilinçli taksirle ölüme' ve 'yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.

SOMA DAVASINDA SKANDAL KARAR!

Manisa'da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı'nda 14 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi can vermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 2018 yılında bitti.

37 kişi beraat ederken, 14 sanık taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırıldı. Bu çerçevede, basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

301 KEZ 'ÖLDÜRMEDEN' CEZA İSTEDİ

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de kararı bozdu.

Can Gürkan'ın yangın riskinin yüksek olduğunu bilerek havalandırmaya dair gerekli teknik altyapıyı oluşturmadan ve iş güvenliği önlemleri almadan üretimin arttırılmasını hedeflediği belirtildi. Üretim zorlaması olarak adlandırılan kusurlu hareketin bizzat Gürkan tarafından alınan karar, verilen talimat ve oluşturulan işletme politikasının sonucunda meydana geldiği ifade edildi.



Bu çerçevede Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı'nın 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı.

İKİ YARGITAY SAVCISINDAN İTİRAZ

İki Yargıtay savcısı, bu kararın düzeltilmesi için 8 Ocak 2021'de başvurdu. Dilekçede, 12. Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında "Neticeyi öngördükleri ve ne olursa olsun diye hareket ettikleri" diyerek, karar verdiği belirtildi. Dilekçede şöyle devam edildi:

"Sanıkların çalışma arkadaşlarının yaşamlarını yitirmesi ve yaralanmalarını istemeleri ya da kabullenmeleri, ahlaki ve vicdani değerlerle bağdaşması mümkün olmayan durumdur. Soma Kömürleri AŞ'nin çok büyük finansal yatırımlar yaparak ve yüksek istihdam sağlayarak başlattıkları söz konusu üretim faaliyeti çerçevesinde çalışanlarının en temel hakları olan yaşam haklarını hiçe saydıklarını düşünmek mümkün değildir."



Bu nedenle kararın bozularak, taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesi istendi.

HEYETE BÜROKRATLAR ATANDI

Soma Davası geri Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne döndüğünde beş kişilik heyetinin üçü değiştirilmişti. Başkan Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngündeş koltuğunu korurken, üç hakim tayin edilmişti.

Onların yerine eski Adalet Bakanı ve müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı atandı.

Yeni heyet ikiye karşı üç oyla önceki kararını bozdu.

Kararda, Can Gürkan'ın bilinçli taksirle ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sanıkların infaz yasasından yararlandırılmasına hükmedildi.