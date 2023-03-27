308 internet sitesine erişim engeli

Ankara'da, jandarmanın sanal devriyesi ile 258 yasa dışı bahis sitesi, 49 müstehcen içerik yayınlanan internet sitesi ve dolandırıcılık için kullanılan 1 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerine devam edildi. 17- 24 Mart 2023 tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 1451 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 258 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 49 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1 internet sitesi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlandı. Ayrıca; 17-24 Mart 2023 arasında meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması çalışması kapsamında; Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde faili meçhul 3 nitelikli dolandırıcılık suçu aydınlatıldı. 7 kişi gözaltına alınırken; haklarında adli işlemlere başlandı. DHA