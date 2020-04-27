31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

23 Nisan’dan beri devam eden sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

35 BİN 422 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

31 ilde sona eren sokağa çıkma yasağıyla ilgili yazılı açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 4 günde yasağı uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, 222 bin 921 kişiyi kapsayan 162 yerleşim yerinde karantina uygulandığını da açıkladı.

Açıklamada, 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi ve “Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır” denildi.

‘222 BİN 921 KİŞİ KARANTİNA ALTINDA’

Açıklamada korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina uygulana yer sayısının da verildi: “Kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222 bin 921’dir. 44 ildeki, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.”