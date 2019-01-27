31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:
1. sırada Saadet Partisi
2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi
3. sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP)
4. sırada Vatan Partisi
5. sırada Büyük Birlik Partisi
6. sırada Hür Dava Partisi
7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi
9. sırada Demokrat Parti (DP)
10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
11. sırada İYİ Parti
12. sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP)
13. sırada Demokratik Sol Parti (DSP)
SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER GİRECEK?
Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.