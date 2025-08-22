31 Mart yerel seçimleri sonrasındaki hem 62 belediyede yönetim hem de renk haritası değişti

  1. Anasayfa
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün raporu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne toplam 62 belediyede yönetim değiştiğini, 15 belediye başkanının tutuklandığını, 2'si büyükşehir olmak üzere toplam 13 belediyeye de kayyum atandığını ortaya koydu.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, 2024 yerel seçimlerinden bu yana Türkiye genelinde 62 belediyede yönetimin değiştiğini ortaya çıkardı. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra aralarında İstanbul, Adana ve Antalya'nın da bulunduğu çok sayıda il ve ilçede belediye başkanları tutuklandı veya görevden uzaklaştırıldı, bazılarına da kayyum atandı. 

Operasyon haberleri günden güne artarken Toplum Çalışmaları Enstitüsü çarpıcı bir analiz yayınladı. Buna göre 2024 yerel seçimleri sonrasında büyükşehir, belde ve ilçe belediyelerinde belediye başkanlarının tutuklanması, parti değişikliği, istifası veya yerlerine kayyum atanması kaynaklı toplamda 62 yerel yönetimde değişiklik yaşandı. 

İkisi büyükşehir olmak üzere toplam 13 belediyeye de kayyum atandı. Ayrıca İstanbul, Antalya ve Adana büyükşehir belediye başkanları da dahil olmak üzere seçimlerden bu yana 15 belediye başkanı tutuklandı. 

Yönetiminde değişim olan belediyelerin değişim nedenleri ise şu şekilde sıralandı: 

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. 

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partiden istifa etti. 

Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı.

