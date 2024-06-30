36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar

Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 14'e yükseldi.

Yapılan ihbarları değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası, Termal ilçesinde bulunan turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri buraya, ücretsiz tatil vaadiyle davet edip kendilerini özel eğitim almış kişiler ile ikna ederek, psikolojik baskı da uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan O.K., eşi E.K. ve şirketin CEO'su T.M.T. ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol ,2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

‘EN AZ 36 BİN KİŞİYİ 10 MİLYAR LİRA DOLANDIRDILAR’

Daha önce yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri, özel eğitim alan kişiler tarafından ikna edip sözleşme imzalatıldığı belirlendi. Bu zamana kadar aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

5 BİN YILDA SADECE 1 GÜN TATİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada, devre mülk alıp ucuz tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin ancak 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka şirketler ve kişilerin hesap hareketleri de özel olarak inceleniyor. Bu kişilerin hesaplarına el konulup şirketlerine ise kayyum atanması için başvuruda bulunuldu.

MAĞDURLARI KURTARMA VAADİ İLE DOLANDIRDILAR

Bu arada, soruşturma kapsamında oluşturulan suç örgütünden ayrılırken dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alan kişilerin, mağdur olanları teker teker arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz biliyoruz. Yaşadıklarınızın farkındayız. Paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz" diyerek bu kişilerden para alıp dolandırdıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yalova Polisinin bu kişileri de gözaltına aldığı belirtildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE KURULAN TÜKETİCİ MAHKEMESİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

Yalova'da, fazla şikayet olmadığı için dolandırıcılıkla ilgili davaların bakıldığı Hukuk Mahkemesi, devre mülk ve ucuz tatil olayı sonrası şikayetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince adliyeye ilk kez Tüketici Mahkemesi kuruldu. Artan başvurular sonrası Tüketici Mahkeme'de yetersiz kalınca yeni Tüketici Mahkemelerinin açılması için talepte bulunulduğu öğrenildi.

DHA