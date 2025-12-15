37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı

Genç yaşta ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı.

1 Aralık'ta kolon kanseri nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavisine yoğun bakımda devam edilen Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Durbay’ın ölüm haberi vatandaşları yasa boğdu.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Durbay'ın yakın çalışma arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arkadaşını kaybetmenin acısını paylaşan Denizli, Durbay'ın son sözlerine dair "'Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi...' yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu" paylaşımında bulundu.

Denizli, Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözlerini de paylaştığı yazısında şunları dile getirdi:

"Gülüm'e dair...

'Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi...' yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine.

Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi.

"TÜM EZBERLERİ KENDİ DOĞRULARINLA BİR BİR DEVİREN..."

Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah'la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum 'Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı.'

Ah Gülüm... yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim.

Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın.

Seni çok özleyeceğim canım kardeşim.

Seni çok seviyorum biriciğim.

Elim, elinde Gülüm.

Lâliton."