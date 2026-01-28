3,8 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan uyarı: ''En az 6,6'ya hazır olunmalı''

Trabzon'da Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında gece yarısı meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli endişeye yol açarken, ünlü yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş "Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir" diyerek uyardı...

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem oldu. Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3.8 (Ml) büyüklüğündeki sarsıntı, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

Deprem sonrası Trabzon Valiliği ise bir açıklama yaptı. Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

Endişelendiren açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi

Prof. Dr. Osman Bektaş, dün akşam saatlerinde Trabzon açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz bölgesi için kritik uyarılarda bulunarak "AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş Karadeniz bölgesinin en kritik noktalarını tek tek belirterek şu açıklamaları yaptı:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuc: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.

Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur.

Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati.

Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

