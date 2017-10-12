385 yıl sonra yeniden... Hazerfan uçuşu gerçek oluyor

Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçuş yıllar sonra bir kez daha gerçek oluyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, European Outdoor Film Tour tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, 28 Ekim’de Galata’dan Üsküdar’a uçarak gidecek.

Serbest atlayış olarak bilinen ‘base jump’ ustası Koçak, kanat çırparken birçok ülke de uçuşu canlı yayınlayacak.

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin 1632 yılında kanat takarak Galata Kulesi’nden Üsküdar’ın Donancılar bölgesine kadar uçtuğu rivayet edilir.