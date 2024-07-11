3'cü Defa Düzenlenen Baku ID İnovasyon Festivali Azerbaycan'ın Büyüyen Startup Ekosistemini Tanıttı

"Baku ID" İnovasyon Festivali, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve ülkenin hızla gelişen startup ekosistemini sergileyen en önemli etkinliktir. 27-28 Haziran 2024 tarihlerinde "Baku Crystal Hall"da gerçekleştirilen üçüncü edisyonu büyük ilgi gördü.

Etkinlik, 200'den fazla yerli ve yabancı yatırımcı, 100'den fazla startup, 5.000 katılımcı ve 50'den fazla partneri bir araya getirdi. Girişimciler, yatırımcıların dikkatini çekme fırsatı bulurken, toplamda 1 milyon doları aşan bir fon oluşturuldu.

Açılış konuşmasını yapan SABAH.HUB İnovasyon Merkezi İcra Direktörü Rahim Bayramli, etkinliğin Azerbaycan’ın ve bölgenin inovasyon ekosistemine katkısından bahsederek, sponsorlar ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, "İnovasyonların Yönetimi ve Bilgi Tabanlı Ekonomiye Geçiş" paneli dikkat çekti. Panelde, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev gibi önemli isimler yer aldı. Panelistler, inovasyon yönetimi ve bilgi tabanlı ekonomi konularında değerli görüşler sundu.

Festival boyunca çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı. SABAH.HUB ve Al-Farabi Innovation Hub arasında imzalanan memorandum, bölgedeki inovasyonun gelişimine büyük katkı sağladı.

"Baku ID" festivali, startupların yatırımcıların ilgisini çekmesine yardımcı oldu ve yedi startup toplamda 1 milyon dolar yatırım aldı. Bu startuplar arasında Beep, ALIA ve PLATMA gibi yenilikçi projeler yer aldı.

Festivalde ayrıca, COP29 hazırlıkları çerçevesinde "CleanTech" paneli düzenlendi. Bu panelde, temiz teknoloji ve sürdürülebilirlik projeleri tanıtıldı. 13 ekip, bir aylık hızlandırma programına katılma hakkı kazandı ve 10 ekip, Startupbootcamp’ten 100.000 dolar yatırım aldı.

Ödül törenine Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan katılarak ödülleri takdim etti.

"Baku ID" İnovasyon Festivali, girişimcilerin fikirlerini sergilemeleri, yatırımcılarla tanışmaları ve ağ kurmaları için mükemmel bir platform sunmaktadır. Etkinlik, Azerbaycan’ın startup ekosisteminin gelişimine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.