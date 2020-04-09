4-6 yaşa online Kuran eğitimi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuran kurslarındaki yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından müftülüklerin Kuran kursu öğreticilerine, “Aileleri görüntülü arayın” dediği öğrenildi. Her gün sabah erken saatlerde 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıtlı çocukların ailelerini arayan öğreticilerin, çocuklara video sohbet programları aracılığıyla dini eğitim verdiği belirtildi. BirGün’e, video sohbet programı aracılığıyla gerçekleştirilen eğitimin detaylarına ilişkin bilgi veren Diyanet personeli, “Kuran kursu öğreticileri ailelere, çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri oyunları tavsiye ediyor” dedi.

DİYANET TV YAYIN YAPIYOR

Diyanet TV’de her akşam yayınlanan, “Evden Öğreniyorum” isimli programda 4-6 yaş Kuran kursu müfredatı işleniyor. Programın tanıtımı için hazırlanan duyuruda, “Çocuklar, Kuran kursu öğretmenlerimiz sizi bekliyor. Kuran kursları yeniden başlıyor. Yeni dualar öğreneceğiz” denildi.