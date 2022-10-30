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4 ayrı suçtan aranıyordu: Bakın nerede yakalandı!

4 ayrı suçtan aranıyordu: Bakın nerede yakalandı!
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Kayseri'de Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, derin dondurucuda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

 DERİN DONDURUCUDA BULUNDU
Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

 

Etiketler derin dondurucu yakalama
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