4 büyükbaş hayvanı otomobile yüklediler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı bir otomobile yükleyerek kaçarken yakalanan şüpheliler, tutuklandı.



İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde, Savaş Şanlı’ya ait ahırdan 4 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 66 AR 772 plakalı otomobili takibe aldı.

Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından Yukarı Çavundur Mahallesi Direkli mevkisinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Y. (34) ve U.Ş. (26) jandarmadaki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. Buradan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada otomobilin bagajına ve arka koltuğuna sıkıştırılan hayvanların ayaklarında kırıklar tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.