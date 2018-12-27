Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar, don, yağmur, fırtına !
Bankaların eli vatandaşın gırtlağında: Batık kredide büyük artış !
Bankaların eli vatandaşın gırtlağında: Batık kredide büyük artış !
BES'te yeni düzenleme: Ayrılanlar yeniden sisteme dahil edilecek
BES'te yeni düzenleme: Ayrılanlar yeniden sisteme dahil edilecek
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
Bomba iddia: Liseler yeniden 3 yıl mı oluyor ?
Bomba iddia: Liseler yeniden 3 yıl mı oluyor ?
Sosyal medyayı karıştıran ''kimlik'' iddiasına açıklama geldi
Sosyal medyayı karıştıran ''kimlik'' iddiasına açıklama geldi
Milyonların beklediği torba yasa Meclis'ten geçti
Milyonların beklediği torba yasa Meclis'ten geçti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Aralık 2018 08:40

4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Ağrı, Iğdır, Siirt ve Karabük'ün emniyet müdürleri ise görevden alındı. Rize'nin yeni Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman oldu.

4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı
A+ A-

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.

Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.

9 İLE EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız görevden alınırken, yerine Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Afyonkarahisar Emniyte Müdürlüğüne Güsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan atandı. 

Görevden alınan Iğdır emniyte Müdürü Melih Ekici yerine, Hüseyin Göllüce atandı. Karabük Emniyte Müdürüğü görevine Mehmet Emin Akay yerine Sırrı Tuğ atandı. 

Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Selçuk Okumuş, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Toktay görevden alınırken bu suretle boşalan Siirt Emniyet Müdürlüğüne Saruhan Kızılay atandı.

AA

ardahan , van , bilecik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM