4 emniyet müdürü görevden alındı, 3 ile vali atandı

Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine de Mustafa Masatlı getirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.
Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.
9 İLE EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız görevden alınırken, yerine Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Afyonkarahisar Emniyte Müdürlüğüne Güsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan atandı.
Görevden alınan Iğdır emniyte Müdürü Melih Ekici yerine, Hüseyin Göllüce atandı. Karabük Emniyte Müdürüğü görevine Mehmet Emin Akay yerine Sırrı Tuğ atandı.
Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Selçuk Okumuş, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Toktay görevden alınırken bu suretle boşalan Siirt Emniyet Müdürlüğüne Saruhan Kızılay atandı.
AA