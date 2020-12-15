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  3. 15 Aralık 2020 18:02

4 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yenik düştü

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün koronadan hayatını kaybetmesinin ardından, aynı aileden 3 kişi daha koronavirüse yenik düştü.

4 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yenik düştü
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, 4 gün önce babası Gazi Öztürk’ü, 2 önce de eşi Belgiya Öztürk’ü koronavirüs nedeniyle kaybetti. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Muhtar Öztürk de bugün hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.

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