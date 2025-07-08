4 gündür kayıptı! Arazide sağ salim bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Temmuz'da kaybolan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 63 yaşındaki kadın, 4'üncü günde sağ olarak bulundu.

İlçenin Tosunpınar köyünde 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında evden çıkan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.U., kayboldu. Kent merkezinde oturan G.A., annesi için jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Jandarma Komando Timi'nden 25, koruyucu timden 15, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) 5 olmak üzere çok sayıda personel sevk edildi. Ayrıca arama çalışmalarına 2 iz takip köpeği, AFAD'a ait 2 araç ve 4 personel, AFAD gönüllüsü 2 araç ve 9 kişi, Batman Arama Kurtarma'dan (BATKUR) 2 araç ve 22 kişi, ANDA’dan 3 araç ve 21 kişi, İHH’dan 2 araç ve 9 kişi, Umut Kervanı'ndan 2 araç ve 10 kişi ile Erzurum AFAD'dan 1 termal dron, 1 araç ve 3 personel destek verdi. Çalışmalar sonucu F.U., bugün arazide sağ ve bilinci açık halde bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen U., daha sonra ailesine teslim edildi.

DHA