SON DAKİKA
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ AYRINTILARI BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Nisan 2020 07:09

4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu!

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile dört gün sürecek sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. 23-24 Nisan'da bakkal ve marketler 09:00-14:00 saatleri arasında açık olacak....

4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrası açıklamasında 31 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının 27 Nisan Pazartesi saat 00:00’da sona ereceğini ifade etti.

BAKKAL VE MARKETLERE ÖZEL DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 ve 24 Nisan’da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
market , sokağa çıkma yasağı , bakkal , sokağa çıkma kısıtlaması , 23-24-25-26 nisan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM