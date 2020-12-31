4 günlük yasakta yürüyüş mesafesinde cuma namazına izin çıktı!

Yarın yeni yılın ilk Cuma namazı kılınacak. Vatandaşlar, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldıkları karar doğrultusunda araç kullanmamak şartı ile ikametlerine en yakın camilere giderek Cuma namazını cemaat ile birlikte kılabilecek.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün aldığı ve ilgili tüm kuruluşlara gönderilen cuma namazına izin verilmesini öngören kararda şöyle denildi:

“Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir.”

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