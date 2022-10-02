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4 ilde borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı

4 ilde borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı

Borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler borsa manipülasyonu gözaltı operasyon
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