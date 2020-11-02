4 ilde eş zamanlı FETÖ baskını!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında mahrem imam, açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ARDIŞIK ARAMA YÖNTEMİ NEDİR?

Kontörlü hattan TSK'daki FETÖ'cüyü arayan asker imamı, o numaranın ardından hemen diğerini çevirmiyor. Örneğin önce 0532'li bir numarayı arıyor. Görüşme bittikten sonra bu kez 0532'yi çeviriyor. 0532'den sonraki ilk numarayı, 7'nci ve 5'inci rakamı değiştiriyor ve uydurduğu bir numarayı arayıp kapatıyor.

Bir sonraki hafta ise esas numarayı arayıp görüştükten sonra yine kendisine bildirilen rakamları değiştirip arayıp kapatıyor. Bunu her numarayı aradıktan sonra yapıyor. Ama her defasında aynı rakamların yerini değiştirmiyor.

Örneğin o asker imamına 10 kişi bağlıysa hepsini tek tek aramıyor. Her görüşmeden sonra önce bu işlemi yapıyor, sonra diğer numarayı arıyor. Değişiklikleri de kafasına göre değil önceden kendisine bildirilen sisteme göre yapıyor.

Ardışık Arama Yöntemi ile tespit edilen TSK mensuplarının isimleri ne ByLock listelerinde ne de mahrem imamların itiraflarında yer almıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayınlanan Yurtta Sulh Konseyi listelerinde de de bulunmamıştı.