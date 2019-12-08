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  3. 08 Aralık 2019 13:48

4 ilde eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Bitlis merkezli 4 ilde-, 483 kişilik jandarma personeliyle uyuşturucu satıcılarına yönelik ''Narko-Kıran13'' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

4 ilde eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
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Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş'ta 44 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 483 kişilik jandarma personelinin görev aldığı 'Narko-Kıran13' operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmaı için çalışma başlatıldı. 



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kurusıkı tabanca, 70 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 50 adet 9 mm'lik MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman ve 38 cep telefonu ele geçirildi.

DHA

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uyuşturucu , bitlis , narkotik
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