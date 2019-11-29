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  3. 29 Kasım 2019 08:51

4 ilde FETÖ operasyonu ! Gözaltı listesinde doktorlar da var

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, hemşire, müşavir, esnaf ve memurların bulunduğu 23 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

4 ilde FETÖ operasyonu ! Gözaltı listesinde doktorlar da var
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 6 doktor, 4 müşavir, 4 büro memuru, 4 esnaf, 2 hemşire, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 1 kurumsal iletişim uzmanı ve 1 işçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.  Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelilerin, örgüte ait bankada hesap hareketlerinin saptandığı ve KHK ile kapatılan dernek, sendikalara üyelik kaydı gibi delillerin tesipt edildiği belirtildi. İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınların devam ettiği öğrenildi.


 

DHA

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