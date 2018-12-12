4 ilde PKK operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışma neticesinde 25 şüpheli hakkında arama, el koyma, gözaltı talimatı verilmiş olup, bugün İzmir, Aydın, Tunceli ve İstanbul illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden, M.Ç, Y.K, H.Y, V.S, V.Ö, İ.T, M.K, Ş.T, R.Y, A.C, A.A, D.A, E.A, O.Ş, S.K, H.T, H.Ç, Ö.Ö ve A.K yakalanmış, diğer 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilmiştir.