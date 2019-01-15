4 milyon böcek yakaladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Korhan Meteris’in yüksek lisans tez çalışması çerçevesinde 2018’de kurulan feromon tuzakları ile yaklaşık 4 milyon Akdeniz Çam Kabuk Böceği yakalanarak imha edildi.

Meteris, tez çalışmasını, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkı ve destekleri ile BartınÜniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yafes Yıldız danışmanlığında gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde 2018 yılında kurulan feromon tuzakları ile 3 milyon 993 bin 209 adet orman zararlısı Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicuserosus) yakalanarak imha edildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tez çalışması kapsamında feromon tuzakları sık sık kontrol edilerek faydalı (avcı) türler kurtarılarak doğaya bırakılırken, aynı zamanda hedef tür olan Akdeniz Çam Kabuk Böceği harici tuzaklara düşen diğer türlerin tespit ve teşhisi yapıldı.