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4 MİLYON TL ÖDÜL KONULAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
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  3. 04 Ekim 2018 11:46

4 milyon TL ödül konulan terörist öldürüldü

Mardin'de düzenlenen operasyonda , 4 milyon TL ödülle aranan terörist Mehmet Sait Sürer etkisiz hale getirildi.

4 milyon TL ödül konulan terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori'de aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 'Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Mardin eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

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