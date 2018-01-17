4 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünde 4 lise öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.



İddiaya göre, E.Y. (29), Narin Caddesi'nde bindiği yolcu minibüsünde F.Ö., A.A., H.A. ve M.A. isimli lise öğrencilerine tacizde bulundu. Öğrenciler, minibüsten indikten sonra gittikleri okulda durumu rehber öğretmenlerine anlattı. Öğretmenleri de durumu polise bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin teşhis ettiği zanlı, polisteki ifadesinin Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.