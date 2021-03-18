  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Bununla birlikte 2021 yılının ilk 2,5 ayında teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 35’e ulaştı” denildi. 

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
HDP'li vekiller Meclis'te eylem başlattı
İşte marka marka 24, 36, 42 ve 60 ay taksitle satılan araba modelleri
Rahatsızlığı nedeniyle bu hale geldi! Yaşını duyanlar inanamıyor
Deva Partisi'nden skandal açıklama: ''Türk’üm diye bağırmak hayvani ihtiyaç''
Bilim Kurulu toplantısı bitti; beklenen açıklama geldi!
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
Bugün başladı; tüm hafta sürecek! Kış geri döndü!
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın
AKM'nin son durumu havadan ve içeriden görüntülendi