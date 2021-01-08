4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
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