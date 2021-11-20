  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurudu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasını yaptı.

 

 

 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu seviyeden dolar alınır mı ? Doalr kuru için dikkat çeken uyarı!
Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ?
Türk Ticaret Bankası 20 yıl sonra geri dönüyor
Harvard öğrencisi Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu bilemedi
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz karar! Başdanışmanını görevden aldı
''Ürün yetiştiremiyorum'' diyen üretici istan etti: '28 bin lira maaşla eleman bulamıyorum!''
Hem AK Parti'de hem de MHP'de tüm hesapları bozan anket sonucu
Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu
İki kardeşin intiharının ardından ''kripto para'' çıktı
Bilim Kurulu üyesi 'işe yaramadığı' kanıtlanan ilaç için kullanları uyardı