4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurudu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasını yaptı.
DHA
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