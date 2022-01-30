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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 YPG mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk terör terörist
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