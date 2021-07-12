4 terörist daha öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
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