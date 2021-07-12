4 terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.