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4 terörist daha öldürüldü

4 terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Etiketler pkk tsk terör terörist operasyon mehmetçik
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