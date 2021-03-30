4 yıl arayla iki kızı kaybolan annenin feryadı yürek dağladı

Suriye'de iç savaştan kaçıp Van'a yerleşen 9 çocuk annesi kadın, 4 yıl arayla kaybolan iki kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Van'da 4 yıl önce kaybolan Suriyeli Cevahir Hasan Şeyho'nun ablası Yeter Hasan'dan da 4 gündür haber alınamıyor.

Evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen kızlarının kaçırıldığından şüphelenen anne Sabah Şeyho, kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta babaları Faruk Şeyho'yu kaybeden aile, Van'ın İpekyolu İlçesi'ne yerleşti.

Burada bir hayat kuran Şeyho ailesinin kızlarından Cevahir Hasan, 4 yıl önce kayboldu. Şeyho ailesi, 17 yaşındaki kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 YIL SONRA ABLASI KAYBOLDU

4 yıl sonra Cevahir Hasan'ın ardından 19 yaşındaki ablası Yeter Hasan da aynı şekilde kayboldu. Evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kızlarının geleceği günü bekleyen anne Şeyho, kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

"KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM"

Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir? Bununla ilgili valiliğe, emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar her iki kızımdan hiçbir haber alamadık. Onun için ben şu an eve gitmek istemiyorum. Ben evin kapısında oturuyorum. Kızımı istiyorum. Bütün devlet yetkililerinden bunu talep ediyorum, bana bir çare bulun. Benim ne düşmanım var ne de kimseyle bir husumetim var" dedi.

"BİR ALLAH'A BİR DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE GÜVENİYORUM"

Anne Şeyho, savaştan kaçtığını anlatarak, "Türkiye'ye geldim. Bundan dolayı ben bir Allah'a, bir de Türkiye Cumhuriyeti’ne güveniyorum. Kızlarımın bulunması için ne gerekiyorsa yapsınlar. Kızlarımı bulsunlar" diye konuştu.

DHA