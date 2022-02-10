4 yıl önce öldürülen ağabeyi kuyuda bulunmuştu: Sırra kadem bastı

Afyonkarahisar’da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ederken, gözü yaşlı ağabeyi sırra kadem basan kardeşinin bulunması için yardım istiyor.

Bolvadin ilçesi Dişli beldesi Yukarı Mahalle, Çoban Sokakta yaşayan Adem S. (22) yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen S.’ın ağabeyi Ali S., kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri S.’ın bulunması için çalışma başlatırken, sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı ve 22 yaşındaki genç bulunamadı.



Kaybolan gencin 4 yıl önce bir ağabeyinin de öldürüldüğü ortaya çıktı

S.’ın ağabeyi Ali S., yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatından endişe ettiğini ve 3 aydır kendisinden bir haber alamadıklarını ifade etti. Üç ay geçmesine rağmen kardeşinin izini bulamadıklarını dile getiren ve sürekli gözyaşı döktüğünü kaydeden S., “Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyorum. Kardeşim bir an önce ortaya çıksın” dedi.

Kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf S.’ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaybolan Adem S.’ın sırra kadem bastığı günden yaklaşık 2 hafta önce çalıştığı iş yerinde çekilen videosunda hayli sakin gözüktüğü gözleniyor.