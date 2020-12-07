  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Aralık 2020 17:21

400 kişi ile sınırlandırılan caddede korkutan kalabalık

Karabük’te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddelerde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

400 kişi ile sınırlandırılan caddede korkutan kalabalık
A+ A-

Karabük´te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi.

karabük , cadde , yoğunluk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM