400 milyon TL'lik iddia: Talih kuşu Kolombiya'ya mı uçtu?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi henüz ortaya çıkmadı. Biletin Kolombiya'ya satıldığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye isabet eden bile yine tartışmaların odağında.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl ikramiyenin büyük olması nedeniyle kamuoyu şanslı bileti merak ediyor. Ancak şu ana kadar biletin kime isabet ettiği net değil.

"BİLET KOLOMBİYA'DA" İDDİASI

Tartışmayı ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat başlattı.

"400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi Kolombiya’ya çıktı" bilgisini paylaşan Karabat, "Milli Piyango ikramiyesinden önce, burada neden soru işaretleri var onu konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Şimdi diyorlar ki büyük ikramiye Kolombiya’da online bilet alan talihliye çıktı" diyen Karabat, "Sosyal medyada insanlar da elbet bunu sorguluyor. Biz de sorguluyoruz. Hele Kolombiya gibi kapalı ve karanlık ilişkilerin yürüdüğü bir ülkenin adının geçmesi çok ilginç" dedi.

Milli Piyango biletleri konusu ikramiye büyüdükçe kamuoyunda da daha fazla merak edilir ve tartışılır olmaya başladı.

Son dönemde biletlerin çıkmaması veya talihlilerin son anda ortaya çıkması farklı yorumlara neden oluyor.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıkmıştı.

MİLYONLARCA LİRA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

2019 yılında paylaşılan verilere göre; alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı 5 yılda ise 243.4 milyon lira olmuştu.

2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, o yılda yapılan hesaplara göre; Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçmişti.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054

40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815

4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348

1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275

750 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 0967228, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819

75 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0172010, 0469409, 0492152, 0498495, 0580930, 0674724, 0682952, 0704533, 0727435, 0883826, 0935982, 0949618, 1115796, 1123327, 1276622, 1546379, 1674044, 2160978, 2384794, 2405512, 2635412, 2642178, 2763613, 2936992, 2937496, 2939123, 3067549, 3280304, 3331153, 3420780, 3433228, 3583578, 3658043, 3747336, 3769681, 3773976, 3776015, 4035716, 4235626, 4239921, 4276506, 4305038, 4655571, 4672061, 4702319, 4703568, 4772475, 5209794, 5397769, 5479142, 5517962, 5831486, 5914619, 6081563, 6153420, 6410379, 6418512, 6909665, 6922665, 7076766, 7192692, 7232284, 7273365, 7293639, 7309449, 7466112, 7636839, 7796595, 7826759, 7974888, 8164082, 8532210,8553411, 8563303, 8732259, 8882805, 8960803, 9061890, 9304779, 9615564

30 bin lira kazanan numaralar: 0154299, 0182069, 0213320, 0217568, 0227599, 0316132, 0365301, 0422871, 0424760, 0449885, 0461294, 0486144, 0495376, 0558231, 0579426, 1056336, 1221863, 1401156, 1511609, 1547716, 1616690, 1808847, 1819618, 1941009, 2058912, 2122878, 2153714, 2184282, 2242167, 2456745, 2541051, 2630847, 2759944, 2835846, 3039151, 3051418, 3107020, 3125442, 3253439, 3294540, 3296083, 3746308, 3788145, 4020124, 4031648, 4141583, 4318188, 4330083, 4343832, 4365029, 4466668, 4605750, 4621034, 4928706, 5090131, 5154377, 5169579, 5203863, 5268552, 5292276, 5375262, 5434997, 5554320, 5775689, 5939868, 5967364, 6192507, 6416351, 6534140, 6635333, 6644484, 6906537,

6978601, 7063541, 7088879, 7262922, 7525140, 7561286, 7631754, 7699870, 7725693, 7870662, 8001441, 8068975, 8085987, 8100800, 8296193, 8317785, 8335476, 8349070, 8643995, 8838240, 9212588, 9236182, 9237114, 9246525, 9252935, 9321933, 9360911, 9532085

15 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0069127, 0077646, 0083768, 0179851, 0358693, 0421705, 0483846, 0513704, 0525615, 0546215, 0619375, 0625302, 0772810, 0860362, 0873740, 0906325, 0970346, 1006763, 1188685, 1201514, 1204439, 1255244, 1480628, 1498995, 1626703, 1691169, 1691513, 1705175, 1741497, 1748878, 1945447, 1960520, 1996086, 2022997, 2145234, 2174335, 2241927, 2312784, 2448683, 2450721, 2485194, 2511756, 2657069, 2700212, 2741265, 2830789, 2844616, 2863727, 2901849, 2932109, 2991996, 3100016, 3105836, 3185117, 3206131, 3346708, 3376115, 3381718, 3412599, 3520753, 3530458, 3555076, 3576872, 3724774, 3754017, 3775343, 3777120, 3803619, 3825182, 3961177, 3979739, 4055412, 4100926, 4277673, 4480728, 4497575, 4568709, 4723905, 4808096, 4830412, 4845941, 4871993, 4979755, 5043916, 5128257, 5162025, 5176248, 5188864, 5240900, 5352872, 5539705, 5582584, 5635583, 5642223, 5651737, 5694371, 5821607, 5923529, 5947531, 5963767, 5988384, 5993572, 6085871, 6225852, 6309811, 6315103, 6392885, 6407499, 6500152, 6556767, 6571994, 6573175, 6601705, 6653654, 6723673, 6827682, 6834503, 6834823, 7048597, 7238081, 7295019, 7367770, 7378348, 7381263, 7427276, 7587745, 7734799, 7789829, 7807700, 7960932, 7975273, 7996068, 8044207, 8076264, 8084568, 8089164, 8093468, 8115569, 8171139, 8249220, 8325726, 8344233, 8392345, 8425181, 8444729, 8481129, 8509499, 8542544, 8552323, 8600134, 8605991, 8606308, 8631648, 8706984, 8740295, 8755346, 8841791, 8867320, 8900781, 8945769, 9153871, 9305830, 9307634, 9318549, 9334555, 9399802, 9407890, 9487093, 9694974, 9882236

Son 6 rakamına göre 8 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 007418, 011199, 075280, 076361, 076655, 078807, 092650, 096648, 100728, 102459, 109639, 110056, 112388, 117394, 138290, 152891, 182947, 186505, 198469, 216636, 227827, 233329, 246797, 251955, 274929, 280448, 304311, 311352, 316620, 352133, 361921, 364618, 365753, 368105, 370504, 384953, 417699, 429354, 452686, 459298, 480799, 505180, 516329, 517361, 520923, 541313, 556952, 572727, 572972, 589865, 606080, 611720, 627870, 667289, 668449, 672103, 690765, 690985, 693550, 703251, 739479, 764294, 778656, 779895, 785199, 801686, 802640, 807403, 811890, 828838, 833301, 862806, 871078, 881463, 911892, 959099, 961243, 970191, 984051, 999934

Son 5 rakamına göre 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 00175, 01169, 01831, 05017, 05103, 07232, 10273, 11588, 13035, 15536, 17700, 18342, 20728, 21226, 21409, 23128, 23469, 23615, 29359, 33600, 35275, 37261, 38225, 38615, 40845, 43107, 44450, 47201, 48323, 51169, 51789, 52538, 54651, 55189, 57991, 58075, 58371, 62286, 63253, 66446, 67474, 69652, 69717, 70317, 70452, 72253, 74479, 81558, 82707, 83758, 85508, 85531, 86334, 88315, 88738, 90831, 93354, 96455, 98329, 98772

Son 4 rakamına göre 3 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0287, 0402, 0569, 0816, 0911, 0917, 1283, 1327, 2061, 2369, 3301, 3619, 3945, 4012, 4470, 4529, 4863, 4897, 5011, 5169, 5209, 5305, 5380, 5645, 6603, 6780, 7080, 7128, 7359, 8503, 8518, 8845, 8921, 9030, 9179, 9318, 9590, 9656, 9695, 9813

Son 3 rakamına göre 1200 lira ikramiye kazanan numaralar: 030, 196, 296, 308, 316, 367, 464, 520, 599, 650, 720, 752, 772, 804, 816, 880, 912, 970, 971, 974

Son 2 rakamına göre 800 lira ikramiye kazanan numaralar: 02, 12, 46, 48, 57, 61, 72

Son 1 rakamına göre 400 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 7

400 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0550054, 1550054, 2550054, 3050054, 3150054, 3250054, 3350054, 3450054, 3500054, 3510054, 3520054, 3530054, 3540054, 3550004, 3550014, 3550024, 3550034, 3550044, 3550050, 3550051, 3550052, 3550053, 3550055, 3550056, 3550057, 3550058, 3550059, 3550064, 3550074, 3550084, 3550094, 3550154, 3550254, 3550354, 3550454, 3550554, 3550654, 3550754, 3550854, 3550954, 3551054, 3552054, 3553054, 3554054, 3555054, 3556054, 3557054, 3558054, 3559054, 3560054, 3570054, 3580054, 3590054, 3650054, 3750054, 3850054, 3950054, 4550054, 5550054, 6550054, 7550054, 8550054, 9550054

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