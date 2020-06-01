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  3. 01 Haziran 2020 16:30

40'tan fazla vaka tespit edilen mahalleye karantina

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin kırsal Serap Güzeli Mahallesi, 40'ın üzerinde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

40'tan fazla vaka tespit edilen mahalleye karantina
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Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı. 40'ın üzerinde kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.



Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

DHA

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