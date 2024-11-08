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41 ilde operasyon düğmesine basıldı: 257 gözaltı

41 ilde operasyon düğmesine basıldı: 257 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen Kalkan-28 operasyonlarında 257 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-28” operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını belirtti.

59 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, 257 şüphelinin 59’unun tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledikleri bilgisini vererek bu operasyonlar sonrasında; 3 bin 924 göçmen kaçakçısının tutuklandığını, bin 693’üne ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Düzensiz göçle mücadelenin, tüm dünyada başlıca sorunları arasında yer aldığına dikkat çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Kalkan-28” operasyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis’te düzenlendi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Etiketler Ali Yerlikaya Göçmen Kaçakçılığı
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