  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi

43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi

43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolcuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek, trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor.

AA

Etiketler kırıkkale trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amirallerin bildirisi neden gece yayınlandı?
Joe Biden’ın oğlu eşini yengesiyle aldattığını itiraf etti!
Emekli amirallere ''öncülük'' edenler tespit edildi
Çağla Şimşek değişimiyle şaşırttı
Gülben'in kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsacak!
Fahrettin Altun liste hazırlayıp hedef gösterdi
Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
Buket Aydın'ın derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti