43 işçinin öldüğü maden faciasında istenen cezalar belli oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada 4 sanık hakkında 1075'er, 19 sanığa 22,5'ar yıl hapis istendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince, Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda yapılan 10. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

İddia makamının sunduğu mütalaada, şüphelilerin eylemleri incelendiğinde tutuklu sanık Müessese Müdürü C.Ö.'nün, olayın meydana gelmesine neden olan etkenlerden "havalandırma ", "metan drenajı ", "kömür tozu mücadelesi ", "teknik personel sayısındaki eksiklik" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu bulunduğu belirtildi.

Tutuklu sanık İşletme Müdürü S.E. ve İşletme Baş Mühendisi M.T.'ın, "havalandırma", "kömür tozu mücadelesi" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" yönünden kusurlu bulunduğu anlatılan mütalaada, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi ve aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü V.S.'nin ise "havalandırma " ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu görüldüğü aktarıldı.

Mütalaada, sanıklar Ö., E., T. ve S.'nin iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan, havalandırmanın iyileştirilmesiyle ilgili projeyi uygulamadan ve mevzuatta yer almayan "patara" yöntemiyle kömür üretimi yapılmasına izin vererek, iş yerini, "çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak biçimde tasarlama, inşa etme, teçhiz etme ve işletme" yükümlülüğüne aykırı davrandıkları kaydedildi.





"Olası kastla öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu görüldü"

Gerekli önlemler alınmadan ve eksiklikler giderilmeden kömür üretim faaliyetine devam edilmesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine ve bu durumun geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelerine rağmen tutuklu sanıkların yüksek risk içeren faaliyetlerini uzun süre devam ettirdikleri vurgulanan mütalaada, "olası kastla öldürme" suçunun unsurlarının oluştuğunun görüldüğü vurgulandı.

Tutuksuz sanıkların ihmal ve aksaklıklarına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, taraf beyanları, bilirkişi raporları, ölü muayene tutanakları, adli tıp, teftiş ve TÜBİTAK raporlarıyla tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklu sanıklar Ö., E., T. ve S. hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Müşteki avukatları, havalandırma sorunu olduğunun bilinmesine rağmen sanık ve şüphelilerin ilkel yollarla sorunu çözmeye çalıştıkları, sorun çözülmeden üretime devam edildiği, sensörlerin çalışmadığı, su barajlarının bulunmadığının açıkça görüldüğünü ifade ederek, mütalaaya karşı savunma için süre ve tutuklu sanıkların bu halinin devamı talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının anlaşıldığını savunarak, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü C.Ö.'nün de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Ö., Müessese Müdür Yardımcısı S.A., İşletme Müdürü S.E., iş güvenliği ve eğitim başmühendisi V.S. ve başmühendis M.T. ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M. ile emniyet mühendisi Ş.K. "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

8 Mayıs'taki duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M. ile emniyet mühendisi Ş.K.'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

AA