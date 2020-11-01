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  3. 01 Kasım 2020 11:39

43 saat sonra enkazdan 3 kişinin cesedi çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 kişinin daha cesedi çıktı.

43 saat sonra enkazdan 3 kişinin cesedi çıkarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanından acı haber geldi. Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 3 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14'ü sağ 10'u ölü olmak üzere 24 kişi çıkarıldı.

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