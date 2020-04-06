43 yaşında koronavirüsten öldü

Derince Belediyesi’nde çalışan, 2 çocuk babası Özgür Eryıldırım, geçen ay rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı. KOAH rahatsızlığı bulunan ve yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilen Eryıldırım, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eryıldırım’ın ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını dolayısıyla hastanede tedavi görmekte olan belediye çalışanlarımızdan Özgür Eryıldırım kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zabıta Müdürlüğü'müz bünyesinde 10 yıldır görev yapan Özgür kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Tüm halkımızdan ricam koronavirüsle mücadelemiz esnasında evlerinde kalarak bizlere destek olmaları. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için evde kal çağrılarına uyalım ve mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Başımız sağ olsun" dedi.