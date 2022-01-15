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44 terörist daha etkisiz hale getirildi

44 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan "cezalandırma operasyonları"nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Etiketler hulusi akar bakan bakanlık msb tsk asker operasyon mehmetçik
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