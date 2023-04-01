45 bin öğretmen ataması için son görün

45 bin öğretmen atama takviminde süreç devam ediyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün sona erecek.

Atama yapılacak alanlara başvurularda, KPSS'den en az 50 taban puan almış olma şartı aranacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 4 Nisan Salı günü ilan edilecek. 45 bin öğretmen atamasının takvimi Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanacak Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.