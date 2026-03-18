''4.500 TL'lik bayram harçlığı'' tuzağına dikkat! Bakanlıktan yalanlama geldi

Sosyal medyada "Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor" başlığıyla paylaşılan ilanlar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, bu paylaşımların tamamen asılsız olduğunu ve vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi hedefleyen bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi artış gösteren sosyal yardım dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bakanlığın adı kullanılarak yapılan "bayram harçlığı" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" DHA