''4.500 TL'lik bayram harçlığı'' tuzağına dikkat! Bakanlıktan yalanlama geldi

Sosyal medyada "Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor" başlığıyla paylaşılan ilanlar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, bu paylaşımların tamamen asılsız olduğunu ve vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi hedefleyen bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi artış gösteren sosyal yardım dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bakanlığın adı kullanılarak yapılan "bayram harçlığı" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir"

DHA

Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı!
O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı!
Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor!
Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor!
Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu!
Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu!
10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor...
10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor...
Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu
Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! Tuzla Piyade Okulu davasında flaş karar: İhraç edilen Teğmen TSK'ya geri dönüyor! 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor... 10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor... Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Sınırda rekor: 5 milyon barajı bir kez daha aşıldı! Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Seda Sayan, Ömür Gedik'e ''evin çiş kokuyordur gelemem'' dedi sosyal medya çalkalandı Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor! O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı! O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu! AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' AK Partili isimden CHP lideri Özel hakkında şoke eden iddia: ''Mutlak butlan telaşı'' Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Mahallelinin güvenini kazanan kuyumcu, 50 milyonluk altınla sır oldu! Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Altın fiyatları düşüşe geçti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: ''Yasal süreci hemen başlatıyorum'' Son seçim anketi açıklandı: Zirvedeki fark 6,3 puan! Son seçim anketi açıklandı: Zirvedeki fark 6,3 puan! Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' Fatih Altaylı'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Tümör cezaevinde beklenmedik şekilde büyümüş'' CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi CHP’den Adalet Bakanı Akın Gürlek için 2'nci suç duyurusu; Saat 9'u 5 geçe teslim edildi Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Adalet Bakanı Gürlek mal varlığını ilan etti: 'O belgeler sahte'' dedi, tapu kayıtlarını açıkladı! Bayram öncesi trafikteki kırmızı ışık ihlaline takibinde ezber bozan yöntem Bayram öncesi trafikteki kırmızı ışık ihlaline takibinde ezber bozan yöntem Rasim Ozan Kütahyalı'dan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından tepki çeken açıklamalar Rasim Ozan Kütahyalı'dan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından tepki çeken açıklamalar Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu Ünlü isim kanser ile verdiği savaşı kazandığını balon uçurarak duyurdu